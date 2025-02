Sorge um Papst Franziskus: Nieren geschwächt

Anders als am Vortag habe Franziskus jedoch keine weiteren "Atemkrisen" gehabt. Er wird allerdings weiter mit zusätzlichem Sauerstoff über einen Schlauch in die Nase versorgt, wie der Sprecher mitteilte. Am Samstag hatte der Vatikan im täglichen Bulletin gemeldet, beim Papst sei eine "anhaltende asthmatische Atemkrise" aufgetreten, für die Sauerstoff verabreicht werden musste.

Seit Freitag ist der Papst in einem Krankenhaus in Rom. Die Diagnose nun: Beginn einer beidseitigen Lungenentzündung und ein komplexes Krankheitsbild. Wie groß ist die Sorge?

Papst nahm an Messe teil

Franziskus sei weiterhin "wach und gut orientiert", er habe im Laufe des Vormittags in dem eigens für Papst-Aufenthalte vorgesehenen Trakt im zehnten Stock der Gemelli-Klinik in Rom an einer Messe teilgenommen. Vorhersagen zum weiteren Krankheitsverlauf sind aus Sicht der Ärzte derzeit schwer zu treffen. Die Prognose bleibe wie am Vortag "ungewiss", hieß es weiter.