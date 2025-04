Tod von Papst Franziskus: Aktuelle News aus dem Vatikan zum Papst

Im katholischen Bistum Magdeburg sind in den kommenden Tagen Trauerfeierlichkeiten für Franziskus geplant. Wie die Diözese mitteilt, sollen am Samstag ab 9:45 Uhr im gesamten Bistum die Glocken der katholischen Kirchen eine Viertelstunde lang läuten. Um 10 Uhr ist an diesem Tag im Vatikan die Trauermesse für den Pontifex geplant.

Am kommenden Dienstag will Bischof Gerhard Feige um 18 Uhr ein Requiem für Franziskus in der Magdeburger Kathedrale St. Sebastian feiern, heißt es. Die bundesweite Trauermesse findet am selben Tag um 11:15 Uhr in der Berliner St.-Hedwigs-Kathedrale statt.