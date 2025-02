Papst Franziskus erkrankt - Katholiken rufen zu Gebet auf

Die Initiative "Wir sind Kirche" in Deutschland und Österreich ruft zum Gebet für den kranken Papst Franziskus auf und wünscht ihm eine baldige und gute Genesung.

Die Menschen sollten für den Papst beten, "damit dieser mit seiner unglaublichen Energie [...] die römisch-katholische Weltkirche noch möglichst lange erneuern kann", heißt es in einem am Dienstagabend veröffentlichten Aufruf.

In den bisherigen zwölf Jahren seiner Amtszeit habe Franziskus "gegen allen Widerstand vor allem im Vatikan die römisch-katholische Kirche grundlegender verändert, als es viele erwartet oder erhofft haben. Aber es bleibt noch viel zu tun."

Seit Freitag in der Klinik

Am Abend hatte der Vatikan mitgeteilt, dass es dem Papst schlechter gehe. Eine Computertomographie habe das Auftreten einer beidseitigen Lungenentzündung gezeigt, die eine zusätzliche medikamentöse Therapie erfordere. Seit Freitag befindet sich das Kirchenoberhaupt in der römischen Gemelli-Klinik.

Am Montag hatte der Vatikan bekanntgegeben, dass Franziskus an einer polymikrobiellen, also durch verschiedene Mikroben verursachten Atemwegsinfektion leidet.