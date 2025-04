Papst: Kranker Franziskus zeigt sich überraschend Gläubigen

Fünf Wochen lang lag Papst Franziskus aufgrund einer Lungenentzündung im Krankenhaus - zeitweise schwebte er sogar in Lebensgefahr. Nun konnte er in den Vatikan zurückkehren.

Papst Franziskus mit Sauerstoffkanülen auf dem Petersplatz

Wenig später teilte das vatikanische Presseamt mit, der Papst habe am selben Morgen bereits gebeichtet und anschließend - so wie die übrigen Pilger - die Heilige Pforte des Petersdoms durchquert. Dies ist nach katholischer Lehre erforderlich, um die negativen Folgen begangener Sünden zu tilgen.

Bewegte Worte und Applaus für den Papst

Während des Gottesdienstes hatte Fisichella mit bewegten Worten unter Applaus an Papst Franziskus erinnert, der die Feier demnach "wenige Meter von hier" über das Fernsehen mitverfolgte. Das spätere Erscheinen des Papstes kündigte er jedoch nicht an.

Der 88 Jahre alte Pontifex befindet sich nach einem Krankenhausaufenthalt vom 14. Februar bis 23. März derzeit in einer langen Rekonvaleszenzphase. Sie soll nach ärztlicher Anordnung noch mindestens bis Mitte Mai dauern. Bis dahin lebt er unter ärztlicher Betreuung in seiner Wohnung im vatikanischen Gästehaus.

Tröstende Worte für die Kranken

In der von Fisichella verlesenen Papst-Predigt hieß es, die Krankheit sei "eine der schwierigsten und härtesten Prüfungen des Lebens, in der wir unmittelbar erfahren, wie zerbrechlich wir sind". Und weiter: "Auch in diesen Momenten lässt Gott uns nicht allein. Wenn wir uns ihm überlassen, können wir gerade dann, wenn unsere eigenen Kräfte versagen, den Trost seiner Gegenwart erfahren. Er selbst, der Mensch geworden ist, wollte unsere Schwäche in allem teilen."