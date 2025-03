Papst Franziskus kann am Sonntag das Krankenhaus verlassen

Morgen wird der Papst in die Residenz Santa Marta zurückkehren.

Der Leiter des Teams, Professor Sergio Alfieri, erklärte, der Papst sei so weit wieder hergestellt, dass er wieder in seiner Wohnung im Gästehaus Santa Marta im Vatikan leben könne.

Papst will sich am Sonntag öffentlich zeigen

Seit mehr als fünf Wochen wird das 88 Jahre alte Oberhaupt von weltweit rund 1,4 Milliarden Katholiken in der Gemelli-Klinik in Rom wegen einer komplizierten beidseitigen Lungenentzündung behandelt.

Am Sonntag gegen Mittag will Franziskus sich erstmals seit Beginn seines Krankenhausaufenthalts wieder öffentlich zeigen.

Zum traditionellen Angelus-Gebet wolle sich Franziskus zeigen, hieß es aus dem Vatikan. Dies wäre sein erster öffentlicher Auftritt seit seiner Einlieferung am 14. Februar wegen einer Bronchitis, aus der sich eine beidseitige Lungenentzündung entwickelte. Franziskus erlitt mehrere schwere Atemkrisen und musste beatmet werden, zwischenzeitig schwebte er nach Angaben seiner Ärzte in Lebensgefahr. In der Folge besserte sich sein Gesundheitszustand wieder.