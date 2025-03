Papst Franziskus: Vatikan meldet "allmähliche Besserung"

Der 88-Jährige leidet an einer schweren Lungenentzündung, die beide Lungenflügel erfasst hat. Seit Mitte Februar wird das Oberhaupt der katholischen Kirche in der Gemelli-Klinik in Rom behandelt. Mehrmals hatte Franziskus Anfälle akuter Atemnot . Deshalb musste er immer wieder über eine Maske, die Nase und Mund bedeckt, mechanisch beatmet werden. Zudem erhielt er zusätzlichen Sauerstoff durch einen Schlauch in der Nase.