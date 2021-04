Am Karfreitag wird Franziskus bei einem Gottesdienst an das Leiden und Sterben Christi erinnern. Der traditionelle Kreuzweg am Kolosseum findet wie schon im vergangenen Jahr auf dem Petersplatz in sehr kleiner Form statt. Eine Andacht zur Osternacht wird der 84 Jahre alte Papst am Samstagabend im Petersdom feiern. Dann folgen am Sonntag die Ostermesse und der Segen "Urbi et orbi" ("Für die Stadt und den Erdkreis").