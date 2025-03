Papst Franziskus zeigt sich öffentlich und verlässt Klinik

Papst Franziskus am Fenster der Gemelli-Klinik in Rom

Fünf Wochen lang gab es nur ein Foto und eine Audiobotschaft - nun hat Papst Franziskus es geschafft, sich öffentlich zu zeigen. Zum traditionellen Angelus-Gebet wurde das Oberhaupt der Katholischen Kirche im Rollstuhl auf einen Balkon der Gemelli-Universitätsklinik in Rom gebracht, wo er seit Mitte Februar stationär behandelt wurde. Mit angeschlagener Stimme bedankte er sich kurz für die Unterstützung. Mit der Hand deutete er eine Segnungsgeste an, konnte aber den Arm kaum heben.

Franziskus verlässt Krankenhaus

Der seit 2013 amtierende Papst war am 14. Februar wegen einer Bronchitis, aus der sich eine beidseitige Lungenentzündung entwickelte, in die Gemelli-Klinik eingeliefert worden. Der 88-Jährige erlitt mehrere schwere Atemkrisen, wurde über eine Nasenkanüle mit Sauerstoff versorgt und bekam eine Bluttransfusion. Zwischenzeitlich schwebte er nach Angaben seiner Ärzte in Lebensgefahr. Er sei allerdings nie intubiert worden und immer "bei Bewusstsein" gewesen, versicherten seine Ärzte.

Seit gut einer Woche spricht der Vatikan in den regelmäßigen Berichten zum Gesundheitszustand des Papstes aber von einer Besserung. Am Mittwoch wurde mitgeteilt, dass der Pontifex keine Sauerstoffmaske mehr benötige. Am Samstagabend kündigten seine Ärzte schließlich die Entlassung des Kirchenoberhaupts für Sonntag an.