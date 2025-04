Papst Franziskus: 250.000 Menschen nahmen im Petersdom Abschied

Kurz vor 19 Uhr kamen noch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte in den Dom, um neben dem Sarg zu beten. Auch Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban war am frühen Abend im Petersdom.

Aufgebahrter Franziskus: Eine Viertelmillion Menschen erweisen letzte Ehre

Seit Beginn der Aufbahrung am Mittwoch strömten etwa 250.000 Menschen in die Basilika, wo Franziskus vor dem Hauptaltar in einem offenen Sarg zu sehen war. Diese Schätzung gab der Heilige Stuhl am Abend bekannt.