Papst Franziskus erleidet Rückschlag - Atemkrise

Tausende Menschen haben bei einer Andacht auf dem Petersplatz in Rom für Papst Franziskus gebetet. Das Kirchenoberhaupt ist schwer krank und wird zurzeit im Krankenhaus behandelt.

Papst Franziskus seit zwei Wochen im Krankenhaus

Das Oberhaupt der katholischen Kirche wird seit zwei Wochen im Gemelli-Krankenhaus von Rom behandelt. Er leidet an einer beidseitigen Lungenentzündung.

In den vergangenen Tagen hatte sich Franziskus' Zustand nach offiziellen Angaben leicht verbessert. Am Vorabend war sogar verlautet, er sei "aus der kritischsten Phase heraus". Der Argentinier erhält wegen seiner Lungenentzündung neben Medikamenten in der Klinik auch regelmäßig Physiotherapie, mit der die Infektion der Atemwege gelindert werden soll. Zudem wird er immer wieder über eine Atemmaske oder einen Schlauch durch die Nase mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt.