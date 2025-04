Santa Maria Maggiore: Hier wird Papst Franziskus begraben

Um Papst Franziskus noch einmal zu sehen, strömen in Rom Zehntausende Gläubige zum Petersdom. Sie wollen dem verstorbenen Kirchenoberhaupt die letzte Ehre erweisen.

Von Ruhe ist an Papst Franziskus ' künftiger Ruhestätte an diesem Morgen wenig zu spüren. Autos und Stadtbusse kreisen um den Platz, der Santa Maria Maggiore, die Lieblingskirche des verstorbenen Papstes, umgibt. Kamerateams suchen nach den besten Positionen für Live-Schalten.

Besucher reihen sich in die Schlangen vor dem Eingangsportal zur Basilika, wo die "letzte irdische Reise" des Papstes - so sein eigener Wunsch - enden soll.

Ein Grab, zehn Minuten vom Hauptbahnhof

Gestern waren die beiden am Petersdom, wo Franziskus noch bis Freitagabend aufgebahrt ist. Doch hier, mitten im Zentrum von Rom, nur zehn Minuten zu Fuß vom Hauptbahnhof, fühle es sich einfach "anders" an als drüben in den hohen Mauern des Vatikans.