Die Welt trauert um Papst Franziskus. Auch der deutsche Kardinal Reinhard Marx war von der Nachricht des dann doch plötzlichen Todes des Papstes "erschrocken", wie er im heute journal mit Dunja Hayali sagt. Franziskus hatte noch am Ostersonntag den Segen "Urbi et Orbi" gespendet. Kardinal Reinhard Marx im Interview darüber...

...was das größte Vermächtnis des verstorbenen Papstes ist:

Franziskus I. hat den Kern des christlichen Glaubens sichtbar gemacht, sagt Kardinal Reinhard Marx. "Für den Papst können wir dankbar sein für das, was er gewirkt hat." Es sei ein großes Pontifikat gewesen.

Die Person Jesu, seine Verkündigung, seine Hinwendung zu den Kranken, zu den Armen, die Vergebung der Sünden, die Mitte des Glaubens, das, was eigentlich Christentum ausmacht, das ist für viele bei diesem Papst sichtbar geworden.

Papst Franziskus war das Oberhaupt von 1,4 Milliarden Katholiken weltweit. Auch in Deutschland trauern Gläubige um das verstorbene Kirchenoberhaupt.

...ob Franziskus wirklich so offen war, wie er wirkte:

"Ich habe selten einen Menschen erlebt, der so auch frei argumentiert hat", sagt Kardinal Marx.

Mit den verschiedenen Richtungen in Afrika, in Europa, den USA und generell weltweit umzugehen, sei eine große Aufgabe. "Und das zusammenzubringen, ist sehr schwierig", so Marx. Trotzdem sei Franziskus "sehr frei" gewesen, nicht zurückgegangen, sondern nach vorn. "Vielleicht für manche zu langsam, aber immerhin nach vorne und nicht zurück!"