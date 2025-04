Papst Franziskus: Wie die Welt auf seinen Tod reagiert

Der Tod von Papst Franziskus hat weltweit Trauer ausgelöst. Das 88-jährige Oberhaupt der 1,3 Milliarden Katholiken starb nach Angaben des Vatikan am Ostermontag um 7.35 Uhr. Weltweit reagierten die Menschen mit Trauer und Bestürzung. Reaktionen aus Politik und Gesellschaft im Überblick:

Wie das politische Berlin reagiert

Scholz nannte Papst Franziskus einen Menschenfreund, Merz lobte seine Versöhnlichkeit, auch Angela Merkel erinnert an den Papst. Wulf Schmiese zu den Reaktionen aus Berlin.

Was die katholischen deutschen Bischöfe sagen

Für Georg Bätzing ist es berührend, dass der Papst gerade an dem Tag stirbt, an dem die Christen das Leben über den Tod hinaus feiern, die Auferstehung.

Wie die EU und europäische Länder reagieren

Der Pontifex habe mit seiner "Demut und seiner reinen Liebe für die weniger Glücklichen (...) Millionen Menschen weit über die katholische Kirche hinaus inspiriert", schrieb EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf X. Der französische Präsident Emmanuel Macron würdigte den verstorbenen Papst als einen Mann, der stets "an der Seite der Verletzlichsten und Schwächsten" gestanden habe.

Durch sein Wirken und seine Fürsorge für die Menschen und den Planeten hat er das Leben so vieler tief berührt.

Wie Trump und Biden Franziskus würdigen

Das Weiße Haus reagierte im Onlinedienst X mit der knappen Botschaft "Ruhe in Frieden, Papst Franziskus". "Gott segne ihn und alle die ihn liebten", erklärte Präsident Donald Trump in seinem Onlinedienst Truth Social. Vizepräsident JD Vance, der Franziskus am Sonntag noch bei einer kurzen Privataudienz getroffen hatte, erklärte: "Mein Herz ist bei den Millionen Christen auf der ganzen Welt, die ihn geliebt haben".