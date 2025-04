Papst Franziskus tot: So wird ein neuer Papst gewählt

3D-Grafikvideo zum Konklave in Rom

Wann geht die Wahl los?

"Es beginnt die Phase der Sedisvakanz, in der der Stuhl Petri, also der Papstthron, leer ist", berichtet ZDF-Korrespondent Andreas Postel aus Rom.

Wer wählt den Papst?

Wer steht zur Wahl?

Als "papabile" - Menschen, die die Statur haben, Papst zu werden - sind deutlich weniger im Gespräch: alles in allem etwa zwei Dutzend. Als Favorit gilt vielen der Italiener Pietro Parolin.

Wie läuft die Wahl ab?

Kaum eine andere Wahl ist so detailliert geregelt wie die eines Papstes. Nach einer Messe im Petersdom in Rom ziehen die Kardinäle zur Wahl in die Sixtinische Kapelle. Der ranghöchste Kardinalbischof unter 80 leitet das Konklave, dies ist Pietro Parolin.