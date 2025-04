Papst Franziskus: Trauerfeier und Beerdigung in Rom

Rom bereitet sich auf ein Weltereignis vor: Hochrangige Staatsgäste werden am Samstag der Beisetzung von Papst Franziskus beiwohnen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind massiv.

Am Ostermontag ist Papst Franziskus gestorben - knapp eine Woche später findet am heutigen Samstagvormittag auf dem Petersplatz die Trauerfeier für das Oberhaupt der katholischen Kirche statt. Das ZDF überträgt live aus Rom.

Wann beginnt die Feier?

Um 10 Uhr sollen die Feierlichkeiten beginnen. Zunächst wird am Samstagmorgen der Sarg begleitet von lateinischen Gesängen auf den Vorplatz des Petersdoms gebracht.

Welche Gäste werden erwartet?

Die offiziellen Delegationen aus aller Welt werden auf der rechten Seite des Petersplatzes in alphabetischer Reihenfolge platziert - ganz vorne die Staatschefs von Italien, Sergio Mattarella, und von Franziskus' Heimatland Argentinien, Javier Milei. Dahinter sitzen die angereisten Monarchen und schließlich die Staatschefs in alphabetischer Reihenfolge. Auf der linken Seite nehmen die Kardinäle Platz.

In Rom wollen die Menschen Papst Franziskus im Petersdom die letzte Ehre erweisen. Die Basilika blieb deswegen bis weit nach Mitternacht geöffnet.

Wie viele Besucher werden erwartet?

Auf dem Petersplatz und in den angrenzenden Straßen werden bis zu 200.000 Besucher erwartet. Die Behörden rechnen mit zigtausenden Menschen am Rand der Strecke, wenn der Leichnam rund sechs Kilometer durch die Stadt vom Petersdom zum Bestattungsort in der Kirche Santa Maria Maggiore gefahren wird.