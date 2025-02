Gesundheitszustand von Papst Franziskus weiter stabil

Papst Franziskus hat auch die siebte Klinik-Nacht ohne Komplikationen verbracht. "Die Nacht ist gut verlaufen", so der Vatikan. Indes kursieren im Netz Gerüchte über den Papst.

Papst in Klinik: "Nacht ist gut verlaufen"

Franziskus schlägt sich wacker. Bluttests hätten eine leichte Verbesserung bei seinen Entzündungswerten ergeben. Quelle: action press

Der an einer Lungenentzündung leidende Papst Franziskus hat nach Angaben des Vatikans auch die siebte Nacht im Krankenhaus ohne weitere Komplikationen verbracht. "Die Nacht ist gut verlaufen", teilte ein Sprecher des Heiligen Stuhls mit. Der 88-Jährige sei aufgestanden und habe anschließend gefrühstückt.

Ärzte verordnen Papst absolute Ruhe

Das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken wird seit nun einer Woche in einer Klinik in Rom stationär behandelt. Zunächst wurde er wegen einer Bronchitis behandelt, am Dienstag wurde bei ihm zusätzlich der Beginn einer beidseitigen Lungenentzündung festgestellt. Einen Termin, wann er aus dem Gemelli-Krankenhaus wieder entlassen werden kann, gibt es nicht.

Seit Freitag ist der Papst in einem Krankenhaus in Rom. Die Diagnose nun: Beginn einer beidseitigen Lungenentzündung und ein komplexes Krankheitsbild. Wie groß ist die Sorge? 19.02.2025 | 1:54 min

Die Ärzte haben dem Papst absolute Ruhe verordnet, anstehende Termine wurden abgesagt. So wird den Vorsitz der für Sonntag geplanten Heiligen Messe aus Anlass des Jubiläums für die Diakone Erzbischof Rino Fisichella, der vatikanische Beauftragte für das Heilige Jahr, übernehmen.

In italienischen Medien wird unterdessen spekuliert, ob der Papst in der kommenden Woche das Krankenhaus verlassen kann.

Gerede über Zustand des Papstes

Da der Papst im Alltag in Italien eine große Rolle spielt, bleibt es nicht aus, dass sein Zustand für Gerede sorgt und mitunter anzügliche Witze über den Pontifex gerissen werden - selbst über sein mögliches Ableben. "Ein Papst stirbt, dann machen sie eben einen neuen", hört man etwa.

Der Kommentar, der am häufigsten fallengelassen wird, wenn das Kirchenoberhaupt ernsthaft erkrankt ist, ist zugleich der derbste: "Dem Papst geht es gut, bis er tot ist." Dieser Spruch macht in Rom und dem Rest Italiens in diesen Tagen die Runde.

Der Pontifex... ... ist mit seinen 88 Jahren der zweitälteste Papst der Geschichte. Er hat noch einige Jahre vor sich, wenn er zu Papst Leo XIII. aufschließen möchte, der im Juli 1903 im Alter von 93 Jahren im Amt starb. Sein Vorgänger Benedikt XVI. starb 2022 mit 95 Jahren, jedoch Jahre nach seinem Pontifikat, von dem er 2013 überraschend zurückgetreten war. Es war der bis dato erste Amtsverzicht eines Papstes seit 600 Jahren.



Wiederholt hat Franziskus in jüngster Vergangenheit betont, dass er keine Rücktrittspläne hege. Ein Papst übe sein Amt auf Lebenszeit aus, erklärte er.



Quelle: AP

Auch im Internet schwirren allerhand Gerüchte über die Verfassung des Kirchenoberhaupts umher. Sie haben in Zeiten von Chatgruppen, Verschwörungstheorien und Internet-Memes ein Eigenleben entwickelt.

Bei alledem ist es nicht gerade hilfreich, dass der für mehrere Oscars nominierte Film "Konklave" in den Kinos läuft. Wer ihn gesehen hat, hält sich für einen Experten für die obskuren Regeln und die Dramatik rund um die Wahl eines Papstes.

Keine Fotos vom Papst veröffentlicht

Normalerweise bereiten sich die Vatikankorrespondenten in dieser Jahreszeit auf bevorstehende päpstliche Reisen vor, doch sind bisher noch keine bestätigt. Stattdessen schreiben die Journalisten zwischen den Lageberichten über Franziskus' Zustand für den Fall der Fälle Rückblicke auf sein Leben.

Nach Monaten der Erkältungen bereiste Papst Franziskus die ganze Welt, im Versuch die Weltregionen zu verbinden. Aber auch Kontroversen begleiteten ihn im Jahr 2024. 25.12.2024 | 7:35 min

"Ich denke, das Diktum 'Einem Papst geht es gut, bis er tot ist', ist immer wahr", findet Giovanni Maria Vian, ehemaliger Redakteur der Vatikanzeitung "L'Osservatore Romano". Vian weiß um die vatikanische Informationspolitik.

Es ist eine sehr römische Art zu sprechen, die einerseits die traditionelle Skepsis der Römer und Italiener widerspiegelt, andererseits aber auch die Intransparenz bei der Weitergabe von Informationen. „ Giovanni Maria Vian, ehemaliger Redakteur der Vatikanzeitung "L'Osservatore Romano"

So hat der Vatikan bisher keinem Mitglied des mit der Behandlung von Franziskus betrauten Klinikteams erlaubt, vor die Kameras zu treten oder Einzelheiten über seinen Gesundheitszustand zu nennen. Und seit seiner Krankenhauseinlieferung am 14. Februar sind keine Fotos vom Papst veröffentlicht worden.

Franziskus aber schlägt sich wacker. Schon am Donnerstagabend teilte der Vatikan in einem knappen Bulletin mit, dass sich der klinische Zustand des Papstes leicht verbessert habe. Auf welche Werte sich diese Aussage der Ärzte bezieht, wurde nicht spezifiziert. Weiter hieß es in der Mitteilung, Franziskus sei fieberfrei, und auch das Herz leide nicht unter der Behandlung.





