Papst im hatte "ruhige Nacht" in Klinik

Nach einer ersten Nacht im Krankenhaus ist Papst Franziskus offenbar in stabiler Verfassung. Er habe "eine ruhige Nacht verbracht und gut geschlafen", sagte sein Sprecher Matteo Bruni. Das leichte Fieber des Vortages sei verschwunden. "Heute Morgen hat er gefrühstückt und einige Zeitungen gelesen." Das Kirchenoberhaupt setze seine medikamentöse Behandlung fort. Schon am Vorabend hatte Bruni erklärt, der Papst sei "guter Laune".

Der 88 Jahre alte Pontifex hatte sich am Freitagvormittag nach seinen Audienzen mit einer hartnäckigen Bronchitis ins Gemelli-Krankenhaus in Rom begeben. Seine Termine wurden bis einschließlich Montag abgesagt - darunter eine Jubiläumsaudienz und ein Besuch in den römischen Filmstudios der Cinecittà.