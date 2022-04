Irina und Albina wollten an der 13. Station eigentlich über die Aussichten für eine Versöhnung meditieren. Stattdessen baten sie nach der Kritik aus der Ukraine die Pilger in "andächtiger Stille" innezuhalten und in ihren Herzen für Frieden in der Welt zu beten. "Im Angesicht des Todes ist Schweigen das beredsamste Wort", hieß es. Beide Frauen sahen sich lange in die Augen, während sie das Kreuz trugen.