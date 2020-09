Die Gemeinde, in der von Soden-Fraunhofen lebte, leitete damals Pfarrer Peter H. - ein wegen sexuellen Missbrauchs verurteilter Geistlicher. H. hatte in der Gemeinde erzählt, dass Ratzinger im Jahr 2000 plötzlich vor seiner Tür gestanden habe. Klaus Mittermeier, der damalige Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, erinnert sich im Interview mit Frontal 21 und Correctiv: "Ich war wegen einer Besprechung bei Pfarrer H. Er hat mir ganz stolz erzählt: 'Stell Dir vor, wer gestern Abend bei mir vor der Tür gestanden ist. Es war der Ratzinger. Er wollte zum Weihbischof.'“ Auch H. selbst erwähnt das angebliche Treffen mit Ratzinger, als er 2010 mit Kirchenvertretern über den Kindesmissbrauch sprach. Das Gespräch ist in Kirchenakten dokumentiert.