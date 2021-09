Die drei Kirchenführer riefen zum Gebet vor dem im November anstehenden Klimagipfel auf. Über einen Besuch von Papst Franziskus bei der 26. Konferenz der Mitgliedsstaaten der UN-Klimarahmenkonvention, "Conference of the Parties" - kurz COP26 genannt - in Glasgow wird seit geraumer Zeit spekuliert.