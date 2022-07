Papst in Kanada : Eine apostolische Reise der Buße

Auf seiner sechstägigen Reise sind Stationen in Edmonton, Québec und Iqaluit am Nordpolarkreis geplant. Das katholische Kirchenoberhaupt trifft sich in erster Linie mit indigenen Vertretern der First Nations, Metis und Inuit und wird sie um Vergebung bitten. In Kanada wurden im 19. und 20. Jahrhundert indigene Kinder von ihren Familien und ihrer Kultur getrennt und in sogenannten Residential Schools umerzogen, misshandelt und auch sexuell missbraucht. Tausende starben an Krankheiten oder Unterernährung. Für Entsetzen sorgten im vergangenen Jahr Funde Hunderter anonymer Kindergräber.