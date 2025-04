Papst Franziskus ist tot: Wie geht es im Vatikan weiter?

Wer leitet die Kirche, bis ein neuer Papst gewählt wird?

Die Zeit, in der der Apostolische Stuhl verwaist ist, nennt man Sedisvakanz. Mögliche Versuche, während dieser Zeit nachträglich Korrekturen am Kurs des verstorbenen Papstes vorzunehmen oder sonstige Entscheidungen zu treffen, die nur dem Papst obliegen, bleiben ungültig.

Die Zerstörung des Fischerringes und des Siegels des verstorbenen Papstes markiert symbolisch das Ende seines Pontifikats. Die Zerstörung ist in der Apostolischen Konstitution geregelt, in der die Verfügungen nach dem Tod eines Papstes stehen.

Was passiert nach dem Tod des Papstes?

Wie ist die Beisetzung des Papstes geregelt?

Der Papst soll neun Tage betrauert werden. Sein Leichnam wird in den Petersdom überführt und dort für die Gläubigen aufgebahrt. In der jüngeren Geschichte war es üblich, dass die Päpste in der Krypta unter dem Petersdom begraben werden. Es ist aber nicht vorgeschrieben, dass sie dort ihre letzte Ruhe finden. Franziskus hat angekündigt, dass er in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom beigesetzt werden möchte.