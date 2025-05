Papstwahl: Kardinäle schotten sich vor Konklave im Vatikan ab

Am Mittwoch beginnt im Vatikan das Konklave, in dem die Kardinäle den neuen Papst wählen. Kardinäle, die an der Bestimmung des Oberhauptes der römisch-katholischen Kirche teilnehmen, checkten am Dienstag in zwei Hotels im Vatikan ein. Dort werden sie vom Kontakt zur Außenwelt ausgeschlossen, während sie entscheiden, wer Papst Franziskus , der am Ostermontag verstorben ist, nachfolgen soll