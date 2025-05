Papstwahl: Warum der Vatikan das Telefonnetz abschaltet

Wer soll künftig die Katholische Kirche anführen? Die Beratungen der Papstwähler werden intensiver, bevor am Mittwoch das inzwischen fast 800 Jahre alte Ritual beginnt. 04.05.2025 | 2:54 min

Der Vatikan geht vom Netz. Während der am Mittwoch beginnenden Papstwahl schaltet der Kirchenstaat all seine Mobilfunk- und Telekommunikationsanlagen ab. Das teilte das Governatorat der Vatikanstadt laut dem Portal "Vatican News" am Montagnachmittag mit.

Ab Mittwoch um 15 Uhr bis zur offiziellen Verkündung der Wahl eines neuen Papstes vom Balkon des Petersdoms bleibt das Netz demnach außer Betrieb.

Nicht bekannt: Einfluss auf Touristen

So solle jegliche elektronische Kommunikation unterbunden werden, damit das Konklave unter strengster Geheimhaltung ablaufen könne, wie es das Kirchenrecht vorschreibe. Lediglich das Gebiet von Castel Gandolfo, das ebenfalls zum Vatikan gehört, sei von der Maßnahme nicht betroffen, hieß es.

Inwiefern die Netzabschaltung Touristen betrifft, die sich im Territorium des kleinsten Staates der Welt aufhalten, ist nicht bekannt. Der gesamte Petersplatz gehört zur Vatikanstadt.

Personal schwört Verschwiegenheit

Am Montagnachmittag sollte außerdem das Personal, das während des Konklaves für die Kardinäle zuständig sein wird, auf vollkommene Verschwiegenheit eingeschworen werden. Laut "Vatican News" erfolgte die Vereidigung unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor dem Kämmerer Kardinal Kevin Joseph Farrell und in Anwesenheit von zwei Zeugen in der Paulskapelle im Vatikan.

Medizinisches Personal, Köche, Übersetzer, Fahrer und andere sind genau wie die Kardinäle selbst zu absolutem Stillschweigen über die Wahl des künftigen Papstes verpflichtet.

Sie alle legten am Montagnachmittag den Eid gemäß der Apostolischen Konstitution Universi Dominici Gregis ab:

Ich verspreche und schwöre, gegenüber jedem, der nicht zum Kollegium der Kardinalwahlen gehört, absolute Verschwiegenheit zu wahren, und zwar auf ewig. „ so lautet der Eid

Jeder verpflichtete sich zudem, keine Aufzeichnungen anzufertigen. Wer diese strenge Verschwiegenheit bricht, wird mit Exkommunikation bestraft.

Kardinäle bereiten Wahl vor

Derzeit bereiten sich die Kardinäle in Rom intensiv auf die Wahl vor. Ab Dienstagmorgen können sie ihre Unterkünfte im Vatikan beziehen. Das Konklave beginnt am Mittwoch mit einer Messe im Petersdom, am Nachmittag ziehen die 133 Wahlberechtigten zu einer ersten Abstimmung in die Sixtinische Kapelle ein.

Wahlberechtigt sind eigentlich 135 Kardinäle - alle, die ihren 80. Geburtstag noch nicht hinter sich haben. Zwei haben aber aus gesundheitlichen Gründen ihre Teilnahme abgesagt. Die Kardinäle wählen so lange, bis ein Kandidat die nötige Zweidrittelmehrheit, also 89 Stimmen, auf sich vereinen kann.

