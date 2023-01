Was die Zukunft von Erzbischof Gänswein anbetrifft, muss das aktuelle Handeln nicht das Ende seiner kirchlichen Karriere bedeuten. Papst Franziskus ist mit Kritikern in der Vergangenheit unterschiedlich verfahren. Manche mussten gehen, andere hat er im Amt belassen, ihnen aber klar signalisiert, dass er das Heft des Handelns in der Hand hält. Selten handelte der Papst in dem Moment, in dem der Sturm am größten war.