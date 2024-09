Streit um olympische Ringe auf dem Eiffelturm

Die Olympischen Spiele wechselten alle vier Jahre das Land, und es gebe keinen Grund, warum der Eiffelturm nach den Spielen in Paris weiterhin die Ringe tragen sollte. Die Fassade des Turms sollte stattdessen weiterhin vorübergehend dazu dienen können, große Anliegen in den Vordergrund zu stellen, erklärten die Eiffel-Nachfahren. So wie er es in der Vergangenheit regelmäßig getan habe, etwa in den Farben Europas während der französischen EU-Ratspräsidentschaft.