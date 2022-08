Die unterirdische Klimaanlage von Paris

Paris will das Kühlnetzwerk in den kommenden 20 Jahren auf Krankenhäuser, Schulen und Metro-Stationen erweitern. In welchem Umfang es zu den Olympischen Spielen in der französischen Hauptstadt im Jahr 2024 in Betrieb sein wird, ist noch unklar, aber womöglich wird es an mehreren olympischen Stätten zum Einsatz kommen.