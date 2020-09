Wohnen in Paris ist teuer: Bürgermeisterin Hidalgo fordert daher mehr Sozialwohnungen.

Quelle: Twitter

Die Stadt ist sich des Problems bewusst und investiert in den sozialen Wohnungsbau. "Es ist uns gelungen, die Mittelklasse und auch ärmere Haushalte in der Stadt zu halten", sagt die Bürgermeisterin Anne Hidalgo. "Aber wir müssen noch weiter gehen, wir wollen, dass der Anteil der Sozialwohnungen bis 2025 bei 25 Prozent liegt."



Das ist ein anspruchsvoller Plan und auch das wird wohl nicht reichen, um die Pariser in Paris zu halten. Denn die Stadt ist zu attraktiv, die Preise explodieren. Und so wird Paris zunehmend zum Hort der reichen Franzosen und der wohlhabenden Ausländer.