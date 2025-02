Tödlicher Streit um Parkplatz: Urteil in Berlin

Ein Mann war in Berlin-Gesundbrunnen durch einen Messerstich in den Bauch getötet worden. Zuvor hatte es einen Streit zwischen zwei Personen gegeben.

Nach einem tödlichen Streit um eine Parklücke im Berliner Stadtteil Wedding ist ein 30-Jähriger wegen Totschlags zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte seinem 37-jährigen Opfer ein Messer in den Bauch gestochen hatte, so dass dieses kurz darauf starb, wie der Vorsitzende Richter Thomas Groß bei der Urteilsbegründung am Montag am Berliner Landgericht sagte.