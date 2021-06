Während die Corona-Pandemie und die Unsicherheit über die politische Entwicklung Auswirkungen auf viele Lebensbereiche der Hongkonger haben, prallen die Entwicklungen am Immobilienmarkt weitgehend ab. Auch in diesem Jahr wurden in der Metropole wieder Rekordpreise für Luxus-Wohnungen erzielt. So wechselte in diesem Jahr ein Penthouse mit rund 1.000 Quadratmetern für umgerechnet rund 48 Millionen Euro den Besitzer.