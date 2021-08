Als Tatwaffe kann den Spuren zu Folge nur eine Sportpistole in Frage kommen. Noch in der Mordnacht wird ganz in der Nähe des Tatorts ein Mann festgenommen. Er hielt sich nur wenige hundert Meter entfernt auf einem Parkplatz auf. Er verwickelt sich in Widersprüche, wird festgenommen und kommt später in Untersuchungshaft. Doch wenig später muss der Mann wieder freigelassen werden.