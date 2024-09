Partielle Mondfinsternis erwartet

Wer in der Nacht zum Mittwoch wach ist, für den könnte sich ein Blick in den Himmel lohnen. In dieser Nacht befindet sich der Vollmond wegen seiner nicht kreisrunden Umlaufbahn besonders nah an der Erde und wirkt daher ein wenig größer als gewohnt. Außerdem wird der Vollmond durch eine partielle Mondfinsternis in den Morgenstunden verdunkelt.