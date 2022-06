Doch das Ende auch dieser Beziehung ist nicht aufzuhalten. Lennon verliert das Interesse an den Beatles. Paul verarbeitet seinen Schmerz darüber schon 1969 in einem Song, in dem ihm seine im Traum erscheinende Mutter rät, das Unvermeidliche zu akzeptieren: "Let it be". Dennoch stürzt ihn das Aus der Beatles in ein Tief. "Er rasierte sich nicht mehr und hatte Mühe, morgens aus dem Bett zu kommen", erinnert sich Barry Miles.