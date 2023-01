Edson Arantes do Nascimento, weltberühmt als Pelé, war am Donnerstag mit 82 Jahren an Krebs gestorben. Er wurde im Stadion aufgebahrt, wo ihm Tausende die letzte Ehre erwiesen und stundenlange Wartezeiten in Kauf nahmen, um an seinem Sarg vorbeizuziehen. Auch der gerade erst vereidigte Präsident Luiz Inácio Lula da Silva erwies Pelé im Stadion die letzte Ehre. Fußballclubs und Starspieler aus aller Welt, unter ihnen Neymar und Ronaldo, schickten Blumen.