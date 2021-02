Das Mittel wurde daher in wenigen Einzelfällen zunächst an Tieren, dann an Menschen getestet. Und zwar an Menschen, die ansonsten gestorben wären, es waren also Heilversuche. Dass Penicillin damals so überragend gegen die Sepsis des Polizisten gewirkt hat, war ein Durchbruch, von dem wir bis heute profitieren.