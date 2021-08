Trifft die Erde auf diese Wolke im Weltall, dringen die oft nur stecknadelkopfgroßen Partikel aus Kometenstaub mit 60 Kilometern pro Sekunde in die Erdatmosphäre ein - also mit der Geschwindigkeit von 216.000 Stundenkilometern. In einer Höhe von 80 bis hundert Kilometern verglühen die kleinen Staubteilchen dann und erzeugen so die Lichterscheinungen, die wir Sternschnuppen nennen.