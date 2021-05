Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat sich zum Abschluss des Petersberger Klimadialogs optimistisch gezeigt, dass weltweit der Kampf gegen den Klimawandel verstärkt wird. Es gebe eine "neue Dynamik". Sie habe eine "große Bereitschaft" gespürt, die UN-Klimakonferenz im November in Glasgow zum Erfolg zu führen.



Die Umweltministerin verwies auf das geplante neue Klimaschutzgesetz in Deutschland, das ehrgeizigere Ziele als bisher vorsieht. Sie betonte zudem, dass Deutschland mit mehr als sieben Milliarden Euro 2019 größter Geldgeber gewesen sei. So solle es auch weitergehen.