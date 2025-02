Österreich: Deutsche fahren für Pfand ins Nachbarland

Nach einer Erhöhung des Mehrwegflaschenpfands in Österreich kommt es im Grenzgebiet zu Pfandtourismus.

An der Grenze zu Österreich leiden Brauer und Handel verstärkt unter Pfandtourismus. Hintergrund ist die Erhöhung des Mehrwegflaschenpfands im Nachbarland auf 20 Cent bei Bierflaschen.

Zusammen mit dem bereits seit längerem höheren Kastenpfand sorgt das dafür, dass ein in Deutschland mit 3,10 Euro Pfand erworbener Kasten mit leeren Mehrwegflaschen in Österreich eine Pfanderstattung von 7 Euro bringt - also 3,90 Euro mehr.