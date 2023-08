Für diesen Lifehack wird ein Wasserkübel, beziehungsweise ein Eimer Wasser benötigt, der höher steht als die Pflanze. Zunächst wird die Schnur in Wasser getränkt, bevor ein Ende in den Blumentopf und eins in den Wasserkübel gesteckt wird. Damit die Enden an Ort und Stelle bleiben, können sie jeweils mit einem Stein beschwert werden. Wichtig: Die Schnur sollte nicht durchhängen, sondern gespannt werden. Die Pflanzen ziehen sich über die Schnur die Menge an Wasser, die sie benötigen.