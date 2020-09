Diese Fachkräfte sollen laut Gesundheitsministerium in der Lage sein, in allen Bereichen der Pflege arbeiten zu können - und nicht mehr nur in einem. "Die neue, generalistische Ausbildung befähigt die Auszubildenden zur Pflege von Menschen aller Altersstufen in allen Versorgungsbereichen", so der Plan des Bundesgesundheitsministeriums.



Zwei Jahre lang werden die Auszubildenden gemeinsam ausgebildet. Im dritten Jahr können sie sich dann entscheiden: Setze ich die generalistische Ausbildung fort und werde Pflegefachkraft oder spezialisiere ich mich als Altenpfleger oder Kinderkrankenpfleger?