Geklagt hatte ein Mann aus dem Rheinland, der für seine mittlerweile verstorbene pflegebedürftige Mutter einen Pflegeheimvertrag schloss. Der Vertrag sollte ab dem 15. Februar beginnen, der tatsächliche Einzugstag war aber erst zwei Wochen später. Für die Zwischenzeit stellte das Heim dem Sohn eine Platz- und Reservierungsgebühr in Rechnung, die 75% der Vergütung für Unterkunft und Verpflegung betrug. Obwohl die Mutter des Klägers also in der Zeit keine Leistungen in Anspruch nahm, sollte sie rund 1.200 Euro zahlen.