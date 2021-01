Die Probleme beim Pflegepersonal lassen sich kurzfristig nicht lösen, das sagt auch Gerard Krause. Der Epidemiologe und Mediziner am Helmholtz-Zentrum in Braunschweig fordert deshalb, sogenannte "Covid-Guards" in Pflegeheimen einzusetzen. Dabei handele es sich um Menschen, die in Hygiene geschult seien, dort eine spezielle Qualifikation haben, erklärt Krause im ZDF-Morgenmagazin.