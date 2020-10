Der erste Mord geschieht am Morgen des 11. Oktober 1999: Die 22-jährige Altenpflegerin Hatice C. ist auf dem Weg zur Frühschicht. Nur wenige Meter vor ihrer Arbeitsstelle in der Innenstadt wird sie plötzlich mit einem stumpfen Gegenstand attackiert. Eine Kollegin findet sie blutüberströmt. Die Ärzte können ihr nicht mehr helfen – sie stirbt.