An Land sind die Pinguine jetzt bereit für die ersten Hörtests. "Sie verstehen schon ganz gut, was wir von ihnen wollen", sagt Rößler. In den kommenden Monaten werden ihnen Töne in verschiedenen Frequenzen und Lautstärken vorgespielt. Die Wissenschaftler wollen herausfinden, wo die Hörschwelle liegt, also ab welcher Lautstärke die Vögel einen Ton erkennen.