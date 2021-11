Ralf Schmitt kämpft in einer "grünen Oase" mitten im kühlen Frankenwald für das Klima. Sein Arbeitsplatz ist das tropische Gewächshaus "Klein Eden". Hier ist er Gärtner und wissenschaftlicher Leiter, zusammen mit seinem Team experimentiert er mit exotischen Nutzpflanzen. Sie wollen herausbekommen, wie man in Deutschland wirtschaftlich effizient tropische Früchte anbauen kann, so dass zumindest die Flugware aus Übersee ersetzt werden kann.