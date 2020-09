Meeresboden mit aufsteigenden Gasblasen

Quelle: ZED

Der Sandstein der Johansson Formation rund 110 Kilometer vor der norwegischen Küste ist als CO2-Endlager gut geeignet. Das Gestein in 2.500 Metern Tiefe besitzt große Poren, die momentan mit Wasser gefüllt sind. Wenn das CO2 dorthin verpresst wird, löst sich ein Teil des Kohlendioxids im Wasser. Es wird also zu Sprudel. Der Rest bleibt als Gasbläschen in den Poren. Langfristig kann das CO2 mit dem Gestein reagieren und so mineralisieren, also zu Stein werden.