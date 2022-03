In Esslingen steht der Elektrolyseur, das ist das Gerät, in dem der Wasserstoff gespalten wird, direkt neben der Tiefgarage in der Neuen Weststadt. Der Wasserstoff geht an Lasttransporte und die Industrie. Die Häuser der Weststadt aber speisen aus dem Kühlwasser des Elektrolyseurs den Bedarf an Heizung und Warmwasser. So könnte künftig in Wohngebieten erzeugte Energie eine emissionsfreie Mobilität und Industrie für die Stadt ermöglichen.