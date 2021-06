Die Geisternetze sind für Meerestiere tödliche Fallen. In den Schnüren verfangen sich Fische, Schildkröten und Vögel. Aber auch große Tiere wie Schweinswale oder Delfine verenden oft qualvoll in den Netzresten. Dazu kommen unzählige kleinere Organismen wie Meerespflanzen, die für das Ökosystem notwendig sind. Insgesamt sind etwa 800 Arten von den Geisternetzen betroffen, so die Gesellschaft zur Rettung der Delfine.