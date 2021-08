Rune Gaasø stehen die Tränen in den Augen: Seit jenem Tag im Frühjahr 2018, an dem er das ungeheure Ausmaß der Plastikvermüllung auf der "Kleinen Heideinsel" in den Schären vor Bergen zum ersten Mal erblickte, hat er diesen Moment herbei gesehnt: 20 junge Leute aus unterschiedlichen Staaten Europas mit Müllsäcken in der Hand schwärmen auf sein Zeichen hin aus.