Nach Schätzungen des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) landen jedes Jahr etwa 19 bis 23 Millionen Tonnen Plastikmüll in den Gewässern der Welt. Das sind fast zwei LKW-Ladungen pro Minute. Er stammt von Schiffen oder er wird in Flüssen entsorgt und in die Ozeane gespült. Fünf riesige Müllstrudel treiben bereits auf den Meeren, der größte davon hat in etwa die Ausmaße Europas. Die Folgen: In Netzen und Tüten verheddern sich viele Meeresbewohner und sterben qualvoll. Manche fressen den Müll und ersticken daran. Plastik ist außerdem besonders stabil, reichert sich in den Ozeanen an und zerfällt mit der Zeit in immer kleinere gesundheitsschädliche Teile. Sie werden von den Lebewesen aufgenommen und kommen so in den Nahrungskreislauf.

Bildquelle: ZDF